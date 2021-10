EdF: Didier Deschamps défend Kylian Mbappé

L'époque où Kylian Mbappé empilait les buts comme les perles avec l'équipe de France semble lointaine. L'attaquant de 22 ans ne marche plus vraiment sur l'eau lorsqu'il rejoint la sélection nationale ces derniers temps et les critiques s'abattent un peu plus sur le joueur du PSG. Il n'a en effet plus trouvé le chemin des filets avec les Bleus depuis le 2 juin dernier (face au Pays de Galles, 3-0), soit une disette de 6 matchs (il a raté les 2 dernières rencontres à cause d'une blessure à un mollet), connaissant au passage un Euro 2020 compliqué (0 but mais 2 passes décisives) avec en point d'orgue le penalty décisif manqué contre la Suisse en 8ème de finale (3-3, 7 tab à 8). Cela n'empêche pas Didier Deschamps de protéger sa star, comme il l'a fait ce mardi dans une interview accordée à la presse italienne.

«Si Mbappé est plus fort qu'il y a 2 ans ? À 22 ans, il a déjà joué 50 matches pour l'équipe nationale (49 en fait, NDLR), sans tenir compte des buts et des passes décisives (17 réalisations, 16 offrandes, NDLR) : vous en rendez-vous compte ?» a dans un premier temps avancé DD auprès de La Repubblica, avant de poursuivre. «Le problème, c'est qu'il a tout de suite été formidable, suscitant des attentes tellement élevées qu'il semble qu'il ne pourra pas tout le temps y répondre. Mais il fait partie de ces rares joueurs au monde qui n'ont pas besoin des autres, car il peut faire la différence tout seul. Malgré cela, il sait qu'il dépend lui aussi d'une organisation. Il est allé à l'Euro avec de bonnes intentions, mais à la fin, il n'a pas marqué, même s'il est impliqué dans toutes les actions clés. C'est un monde à part, il a trop bien habitué tout le monde. Il doit toujours en faire plus, n'en fait jamais assez.» KM7 aura l'occasion de mettre les pendules à l'heure dès ce jeudi (20h45), en demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique.