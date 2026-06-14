CdM 2026 : l’Iran s’apprête à décoller pour Los Angeles

La sélection iranienne est arrivée à l’aéroport de Tijuana, d’où elle doit rejoindre Los Angeles. Son vol est désormais programmé pour un décollage à 20h50 avec une arrivée prévue à 21h25. L’équipe patiente actuellement dans l’enceinte de l’aéroport après avoir quitté son camp de base mexicain. Le trajet jusqu’à l’aéroport s’est déroulé dans une ambiance particulièrement chaleureuse.

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De nombreux habitants de Tijuana se sont massés dans les rues pour escorter le bus iranien, certains arborant même des drapeaux iraniens. Un contraste saisissant avec le contexte géopolitique tendu entourant actuellement l’Iran avec Washington. Installée danns l’urgence à la dernière minute au Mexique depuis une semaine pour éviter tout problème sur le sol étasunien, la Team Melli a jusqu’ici bénéficié d’un accueil sans incident, et même d’un véritable élan de sympathie populaire. Pour rappel, les coéquipiers de Mehdi Taremi feront leur entrée en lice mercredi contre la Nouvelle-Zélande.