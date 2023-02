PSG : recours rejeté pour le socio français du Barça sur le transfert de Lionel Messi

Sans surprise, la justice européenne a rejeté le recours d’un socio français du FC Barcelone à propos du transfert de Lionel Messi. Alors que ce dernier souhaitait contester les règles du marché à la suite du transfert du génie argentin au PSG, son recours a été rejeté par la Commission européenne. Tous les détails de l’arrêt sont disponibles en ligne sur le site officiel de la Cour de Justice

de l’Union européenne.

La suite après cette publicité

« La balle est maintenant dans le camp de la Liga et du conseil d’administration du FC Barcelone », affirme le requérant et son conseil, Me Juan Branco. « Quant à nous, la procédure principale auprès du Tribunal administratif de Paris est encore en cours et une audience aura lieu bientôt. Et on a bon espoir d’être entendus, même si, évidemment, en tant que socios, c’est plus difficile qu’avec l’appui d’une institution. »

À lire

PSG : Jérôme Rothen fusille Lionel Messi