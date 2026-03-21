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Ligue 1

5 absents dans le groupe du PSG contre Nice

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
Nice 0-4 PSG

La qualification en Ligue des Champions est désormais de l’histoire ancienne. Le PSG doit s’imposer à Nice s’il veut reprendre la 1ère place de Ligue 1 au RC Lens, vainqueur hier d’Angers. Luis Enrique a communiqué son groupe avec quelques absences notables.

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Paris Saint-Germain
1⃣9⃣ Parisiens en route pour Nice !

#OGCNPSG I @Ligue1
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Barcola, Ndjantou, Ruiz sont blessés. Joao Neves est trop juste et a été laissé à Paris, et Hakimi est suspendu. Il pourrait y avoir quelques changements dans le onze de départ ce soir au moment du coup d’envoi à l’Allianz Riviera (21h05).

Pub. le - MAJ le
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