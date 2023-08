Ligue 1 : quel onze pour le PSG face au FC Lorient ?

La suite après cette publicité

Lionel Messi parti en MLS, Kylian Mbappé dans le loft, Marco Verratti et Neymar sur le départ. Le premier onze du Paris Saint-Germain version 2023-2024 n’aura, sans aucun doute, rien à voir avec l’équipe alignée par Christophe Galtier lors du précédent exercice. Malgré tout, le technicien espagnol devrait pouvoir s’appuyer sur les recrues estivales au moment de croiser le fer avec le FC Lorient, ce samedi (21h) à l’occasion de la première journée de Ligue 1.

Une défense à quatre sans véritable surprise !

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait logiquement débuter cette rencontre. Privé de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, tous les trois blessés, le champion de France en titre pourrait, par ailleurs, aligner une défense à quatre. Dans le couloir gauche, Lucas Hernandez, arrivé du Bayern Munich au cours de l’été, est ainsi pressenti pour commencer. Côté droit, c’est sans véritable surprise qu’Achraf Hakimi devrait avoir la confiance de son nouvel entraîneur. Enfin, Milan Skriniar accompagnera, quant à lui, le capitaine Marquinhos au sein de la charnière centrale.

Au milieu de terrain et pour alimenter son 4-3-3, Luis Enrique devrait s’appuyer sur les bonnes choses qu’il a vues lors de la tournée en Asie. À ce titre, Warren Zaïre-Emery postule à un rôle de titulaire face aux Merlus. Intéressant au cours de la préparation estivale, le Titi parisien de 17 ans poursuit son ascension fulgurante. Pour l’épauler dans l’entrejeu, la nouvelle recrue uruguayenne, Manuel Ugarte, pourrait accompagner Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Cher Ndour, à son avantage pour ses premières sorties. Pour rappel, Marco Verratti, proche de la sortie, risque une nouvelle fois de débuter sur le banc contre les Lorientais.

WZE dans l’entrejeu, Ousmane Dembélé titulaire ?

La plus grande interrogation concerne le secteur offensif. Si Kylian Mbappé, actuellement en plein bras de fer avec sa direction et placé dans le loft parisien, n’est pas attendu pour débuter ce match, Ousmane Dembélé, tout juste arrivé dans la capitale française, laisse planer le doute. Pour le poste d’ailier droit, Luis Enrique aura ainsi le choix entre deux anciens rivaux. Soit l’ex-Madrilène Marco Asensio, qui a participé à toute la préparation du club francilien, soit l’ex-Barcelonais, auteur d’un but et d’une passe décisive lors des matches amicaux disputés par les Culers.

Devant, Gonçalo Ramos, prêté avec option d’achat par Benfica cet été et appelé à porter l’attaque des siens, en attendant une éventuelle arrivée de Randal Kolo Muani, devrait logiquement faire sa grande première sous le maillot parisien. À moins que Luis Enrique ne fasse confiance à Hugo Ekitike. Enfin, sur le côté gauche, Kang-In Lee, fort de quelques minutes prometteuses avec sa nouvelle équipe avant de se blesser contre le HAC, est lui aussi annoncé titulaire. À quelques heures de son retour à la compétition, le PSG baigne donc entre évidences et incertitudes…