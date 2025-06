Real Madrid : Kylian Mbappé est hospitalisé depuis hier soir

La nouvelle fait la Une de la planète football. Mal en point depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs, Kylian Mbappé a finalement été hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aiguë. Cet après-midi, AS nous apporte un peu plus de précisions.

Le journal madrilène explique que le capitaine de l’équipe de France n’a pas bien réagi au traitement médical décidé par le staff merengue et que l’état fiévreux a empiré. La décision a alors été prise de l’hospitaliser. Cependant, AS nous apprend que le joueur a été admis dès hier soir et qu’il a déjà passé une nuit au sein d’un établissement dont le nom a été gardé secret pour des raisons de sécurité.

