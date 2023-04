Samir Nasri fait des révélations sur sa brouille avec Franck Ribéry

Coéquipiers en équipe de France et à l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry et Samir Nasri n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde. C’est ce qu’a avoué l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City lors d’un entretien sur Twitch dans l’émission Zack en Roue Libre. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Chaque joueur est différent, moi je marche à l’affect. Pendant un moment, je n’étais pas bien quand je venais en équipe de France, raconte-t-il. Je venais parce que j’étais sélectionné, mais si j’avais le choix ne pas venir, je ne serais pas venu. L’ambiance était néfaste. Entre 2007-2008 et 2010-2011, avec Franck, on ne se parle pas pour un truc qu’il s’est mis à penser à un moment donné. J’allais en sélection, j’étais seul dans mon coin. Tu es là pendant quinze jours, enfermé dans un château, tu ne parles pas vraiment avec les gens. Lui était là depuis bien longtemps avec ses potes depuis longtemps. Je ne vais pas aller voir avec qui il est.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «après on a eu une discussion. C’est Domenech qui nous a fait discuter et on s’est rendu compte qu’on ne s’était pas parlé pour de la merde, ajoute-t-il. Après, on s’est remis comme quand on était à Marseille et c’était les années Laurent Blanc. Dans les matchs, j’étais meilleur qu’avant. Je ne me sentais pas bien avec Domenech.» Avant pourtant tout allait bien. «A cette époque (en 2007), tout se passe bien parce que je suis à Marseille et Franck aussi, explique-t-il. C’est quand Franck part au Bayern (que les choses se sont moins biens passées, ndlr). Franck avait entendu ou cru, à l’époque, que quelqu’un de chez moi avait touché quelque chose sur son transfert (en 2007, contre 30 millions d’euros). A part si quelqu’un de ma famille est Don Corleone et je ne suis pas au courant. Le jour où on a discuté, on a mis les choses à plat mais pendant une période, on est passé 'd’inséparables à l’OM’ à 'on ne se parle plus’. On ne se disait même pas bonjour. On a réglé nos trucs. Il a fait son mea culpa et moi je lui ai dit: "je fais mon mea culpa si j’ai dit un truc qui a pu te blesser". Après ça, c’est reparti.» Les deux hommes se sont parlés à nouveau après plusieurs années à s’ignorer..

À lire

Bayern Munich : Sadio Mané a frappé Leroy Sané après la défaite à City