Tadjidine Mmadi, l’autre minot qui impressionne l’OM

Il n’a que 18 ans mais il est, lui aussi, en train d’éclore sous la tunique phocéenne. Dans le sillage de Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore Bilal Nadir, le jeune Tadjidine Mmadi profite de chaque minute accordée par son coach pour marquer des points. Dimanche, lors des 32es de finale de la Coupe de France, le natif de Marseille a fait mieux que ça. Entré en jeu à la 69e minute, le milieu offensif d’1m80 - fort de quatre apparitions avec les U19 et six avec les U20 de l’équipe de France - s’est illustré en inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Né dans la cité phocéenne, Mmadi a d’abord participé au festival offensif des siens (6-0) en décalant parfaitement Bilal Nadir, auteur d’une frappe splendide dans la lucarne adverse. Mais ce n’est pas tout. Dix minutes plus tard, bien servi à l’entrée de la surface, le franco-comorien a fait parler la poudre : percussion tranchante, dribble intérieur avant de décocher une frappe pure de son pied droit, là encore en lucarne. Une nouvelle entrée XXL logiquement saluée par Roberto De Zerbi au coup de sifflet final.

Roberto De Zerbi est déjà conquis

«Tant qu’il s’entraîne bien, je dois être juste avec tout le monde, même à 17 ans. Il méritait de jouer. Et dans ce secteur, on a peu de joueurs disponibles : Greenwood, Paixao et Weah. C’est un joueur fort, bon dans le un-contre-un. On verra sa progression», confiait le technicien italien en conférence de presse. Aperçu quelques secondes face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions après avoir profité de quelques minutes contre Brest et Lille en Ligue 1, Mmadi poursuit finalement sa belle éclosion.

Comptant parmi les belles promesses de la formation marseillaise, celui qui a été titularisé à deux reprises contre le Real Madrid (contre qui il a inscrit un doublé) et le Sporting en Youth League vise désormais une place plus régulière au sein du groupe professionnel. Il faudra pour cela confirmer sur la durée mais nul doute que l’OM - qui envisage d’ores et déjà de prolonger son contrat (courant actuellement jusqu’en 2028) d’une ou deux années supplémentaires - mise beaucoup sur sa jeune pépite.