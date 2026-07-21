Coupe du Monde 2026, mercato : plusieurs stars de l’Espagne pourraient très vite changer de club !

La Coupe du Monde est toujours une vitrine exceptionnelle. Grâce à de bonnes prestations lors de cette compétition, de nombreux joueurs parfois pas vraiment connus du grand public parviennent à se montrer aux yeux du monde et être transféré dans un club et un championnat plus huppés. Bien sûr, dans le cas de l’Espagne, on parle déjà de joueurs très médiatisés évoluant dans l’élite du football européen. Mais certains champions du monde 2026 ont vu leur cote monter en flèche pendant ce mois et demi de compétition en terres américaines.

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Rodri en est peut-être le meilleur exemple. Même en Espagne, beaucoup avaient des doutes sur son état physique. Et le joueur de Manchester City s’est chargé de les dissiper, avec de véritables masterclass dans l’entrejeu, faisant de lui le MVP de cette Coupe du Monde 2026, deux ans après avoir été élu meilleur joueur de l’Euro. Son avenir passionne l’Espagne, avec le Real Madrid qui serait sur le coup, et un Rodri qui serait très tenté par la possibilité de rejoindre la capitale espagnole à un an du terme de son contrat en Angleterre. De nombreux dirigeants seraient en train de pousser en interne, alors que les Cityzens ont contre-attaqué avec une offre de prolongation XXL. La balle est dans le camp de Florentino Pérez qui n’était pas spécialement chaud jusqu’ici, mais qui pourrait changer d’avis…

Les Espagnols ont la cote

Aymeric Laporte est dans un cas de figure assez similaire. Le défenseur central de l’Athletic a été exceptionnel lors de ce Mondial, composant une charnière centrale efficace avec Pau Cubarsi. Le FC Barcelone a été bluffé par son niveau et, selon Sport, s’apprête à passer à l’attaque. Sa clause libératoire serait inférieure à 15 millions d’euros, ce qui en fait une sacrée affaire, pour les Catalans comme pour d’autres clubs potentiellement intéressés. Ferran Torres, le héros national, pourrait lui aussi changer de club, avec des négociations assez avancées avec le Paris Saint-Germain, même si le FC Barcelone aurait désormais décidé de tenter de le prolonger, lui dont le bail expire en 2027.

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Comme l’indique Marca, Mikel Merino pourrait lui aussi défendre un autre maillot en septembre, puisqu’Arsenal pourrait faire un peu de ménage dans l’effectif et l’ancien de la Real Sociedad pourrait être vendu en cas de belle proposition. En parlant des Gunners, toujours selon le média espagnol, ils pourraient passer à l’attaque pour Nico Williams (Athletic), qui a eu un rôle plutôt secondaire lors de ce Mondial, un peu gêné par ses pépins physiques. Les prochains jours risquent donc d’être très animés pour de nombreux joueurs de la Roja.