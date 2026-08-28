OM : plusieurs joueurs prêts à accepter de baisser leur salaire

La priorité de Grégory Lorenzi est toute tracée depuis son arrivée à l’OM cet été : réduire la masse salariale afin de rentrer dans les clous fixés par la DNCG. Le directeur sportif de l’OM l’a répété ce vendredi lors du tirage au sort de la Ligue Europa, tout comme son président Stéphane Richard. Ce dernier a par ailleurs indiqué que certains joueurs étaient même prêts à accepter de faire un effort financier pour rester à l’OM.

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« Ce n’est pas forcément se séparer de joueurs (la solution). On a un objectif de masse salariale, il a été soumis et validé par la DNCG, a expliqué le président marseillais Stéphane Richard en zone mixte. Comment peut-on réduire la masse salariale ? En faisant partir des joueurs qui ont de gros salaires, mais aussi en cherchant d’autres solutions. Par exemple, on a des discussions plutôt encourageantes avec certains joueurs de l’effectif qu’on aimerait garder et qui sont prêts à faire des sacrifices, des efforts pour réduire leur salaire, les étaler… Ça peut aussi nous permettre d’y arriver, ce ne sont pas seulement des départs. »