La folle déclaration de Yan Diomandé sur José Mourinho, Arsenal ne veut plus de Gabriel Jesus

Yan Diomandé prêt à faire des folies pour Mourinho

Yan Diomandé a donné une interview à SportyTV. «Je vais mourir pour Mourinho», a-t-il notamment indiqué, voilà qui a le mérite d’être clair sur ses ambitions. Alors que le Special One a déclaré ne pas avoir demandé le recrutement de Diomandé bien qu’il se soit dit très content de le compter dans son effectif, l’Ivoirien a donné plus de détails sur leur première entrevue. «Il m’a réveillé à cinq heures du matin et m’a dit : 'Je te veux dans mon équipe’, avant d’ajouter : 'Je lui ai dit : je suis content de faire partie de ton équipe, et je veux travailler avec toi, parce que c’est le meilleur club.' Il a beaucoup de personnalité, bien sûr, ce qui est bon pour nous, parce que parfois, quand on est jeune, on est un peu partout, et parfois, on perd sa concentration. Je pense que c’est un bon entraîneur pour moi, pour continuer à suivre ma progression.»

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Naples avance sur Gabriel Jesus

Un attaquant pourrait rallier la Serie A dans les prochains jours : Gabriel Jesus, convoité par le Napoli. Alors que Noa Lang et Lorenzo Lucca devraient partir et rapporter des liquidités, les Napolitains verraient d’un bon œil l’arrivée de l’attaquant d’Arsenal qui est vu comme l’objectif numéro 1 pour compléter l’attaque. Un accord n’est pas encore conclu, mais Arsenal l’a placé sur la liste des joueurs et espère au moins 20 M€ pour son Brésilien.

Mikel Arteta lance son cycle de domination

Cap sur l’Angleterre justement avec le champion en titre, Arsenal, qui ouvre le bal face à Coventry ce soir. Et avant le début du championnat, le Daily Star est inspiré et compare Mikel Arteta au Dr Frankenstein. Pour le tabloïd anglais, l’entraîneur espagnol est en train de créer un monstre, qu’il a, lui aussi, conçu pièce par pièce et qui sera difficile à vaincre cette saison. Un sentiment partagé par le Daily Mail. Pour le quotidien, il faudra plus que quelques transferts records pour empêcher la domination du Arsenal d’Arteta. Alors que les clubs de Premier League dépensent pour certains à tout-va, le quotidien pointe du doigt l’inexpérience des coachs du championnat. Parmi eux, six n’ont jamais dirigé de match de Premier League et neuf d’entre eux sont nouveaux à leur poste.