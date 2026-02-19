L’OM sanctionné par l’UEFA pour son match à Bruges

Un dernier match à Bruges particulièrement douloureux. Battu 3-0 en Belgique durant la dernière journée de la phase de championnat de Ligue des Champions, l’OM a été sorti de la compétition et continue de digérer lentement cet affront. Certains diront même que ce 28 janvier fut le début de la fin pour Roberto De Zerbi. Le club phocéen continue de payer les pots cassés de ce match raté mais pour d’autres raisons.

La suite après cette publicité

L’UEFA vient de le sanctionner pour le comportement de ses supporters en tribune, responsables d’avoir eu recours à des feux d’artifice. La commission de la discipline inflige une interdiction de déplacement des fans pour la prochaine rencontre à l’extérieur en coupes d’Europe, en plus d’un autre match avec sursis. Une amende de 25 000 euros a également été infligée aux Olympiens.