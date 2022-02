CAN 2021 : l'Égypte souhaite décaler la finale !

La suite après cette publicité

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est désormais connue. Le Sénégal de Sadio Mané défiera l'Égypte de son partenaire en club Mohamed Salah. En effet les Égyptiens sont venus à bout du pays organisateur, le Cameroun, au terme d'un match qui s'est conclu lors d'une séance de tirs au but très mal abordée par les Camerounais. Les Pharaons ont disputé les prolongations lors de leurs trois matchs à élimination directe tandis que les Sénégalais ont toujours plié leurs matchs dans le temps réglementaire. Les Égyptiens ont donc joué l'équivalent d'un match en plus que leurs futurs adversaires.

Les joueurs de Carlos Queiroz comptent également un jour de moins de récupération que les Lions de la Teranga. Ces constats ont poussé l'entraîneur adjoint de l'Égypte Diaa al-Sayed à demander à ce que la finale soit jouée lundi et non dimanche comme prévu initialement. «Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi), on joue lundi», explique-t-il en conférence de presse, alors qu'il remplaçait le sélectionneur portugais, exclu pendant la rencontre.