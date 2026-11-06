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Angleterre : Thomas Tuchel écarte encore plusieurs stars de sa liste

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Tuchel @Maxppp

Thomas Tuchel a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’Angleterre, qui affrontera la Croatie et l’Espagne. Et le sélectionneur des Three Lions a pris plusieurs décisions qui risquent de faire beaucoup parler outre-Manche. Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O’Reilly n’ont tout simplement pas été retenus, par choix sportif. Des décisions fortes de la part du technicien allemand, qui a décidé de se passer de plusieurs noms importants du football anglais pour continuer son projet.

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À l’inverse, Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane ou encore Trent Alexander-Arnold sont bien présents dans cette liste. Tuchel a également choisi de faire confiance à des éléments comme Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton et le jeune Rio Ngumoha. Le sélectionneur doit aussi composer avec plusieurs indisponibilités, notamment celles de Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento et Alex Scott. De quoi offrir des opportunités à certains joueurs comme Josh King qui fête sa première convocation ou encore Jobe Bellingham.

La liste complète de l’Angleterre

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter Milan), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal).

Milieux : Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

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Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).

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