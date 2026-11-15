Équipe de France : Lucas Da Cunha revient sur son ascension fulgurante

Parmi les nouveautés de l’ère Zinédine Zidane, Lucas Da Cunha s’est rapidement imposé comme l’une des belles surprises du nouveau sélectionneur. Régulièrement installé au milieu de terrain, dans un rôle de sentinelle, le joueur découvre progressivement ses nouvelles responsabilités chez les Bleus. Au micro de Téléfoot, il est revenu sur cette intégration express : « est-ce que je suis la grande nouveauté de l’ère Zinédine Zidane ? Ça, je ne sais pas. C’est vrai que je suis un nouveau, c’est encore très frais pour moi, ça ne fait que mon deuxième rassemblement. Je me sens super bien, je suis vraiment très à l’aise dans le groupe. Tout le monde m’a super bien accueilli, c’est une grande fierté d’être ici. Les compliments de Zidane sont géniaux, c’est exceptionnel. Après, voilà, moi, c’est ce que j’essaie de faire : jouer au foot. Je crois que c’est ce que le coach aimait aussi en tant que joueur. J’essaie de faire ce que je peux sur le terrain et, si ça lui plaît, j’en suis ravi. Il m’a donné beaucoup de responsabilités depuis que je suis arrivé. J’essaie d’appliquer tout ce qu’il me demande, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. J’essaie vraiment d’apporter ce que je peux au collectif. Pour le moment, je crois que ça se passe bien et j’en suis ravi. »

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« C’est sûr que l’ascension est folle. Il y a encore quelques années, j’étais ailier. Aujourd’hui, je suis milieu de terrain et je suis là avec les Bleus. C’est beaucoup de travail et beaucoup de fierté d’être ici. Ce sont forcément des choses très positives, mais c’est aussi le foot, comme on le sait. Il y a quelques années, j’étais en deuxième division, c’était beaucoup plus difficile pour moi. Aujourd’hui, je suis sur une phase beaucoup plus positive. J’ai envie que ça continue comme ça et de prendre beaucoup de plaisir. » Une fierté décuplée lorsqu’il évoque la sélection nationale : « le maillot bleu, c’est différent parce qu’on représente le pays. Je pense que, quand on commence le foot, quand on est jeune, c’est un rêve de pouvoir porter ce maillot. On rêve de ça. Et le jour où ça arrive, on n’y croit pas trop. J’adore, j’y prends goût. C’est une grande fierté d’être ici. » Tout va pour le mieux pour celui qui sera bel et bien titulaire ce soir.