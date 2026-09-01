Le mercato a fermé ses portes en France

Le mercato d’été 2026 vient officiellement de fermer ses portes en France. Depuis 19h59, les clubs n’ont plus le droit d’enregistrer de nouvelles signatures, sauf dérogations particulières (joker médical notamment).

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Bien sûr, certaines équipes devraient encore annoncer des signatures dans la soirée, mais qui ont été validées au préalable auprès de la Ligue. En revanche, certains départs vers d’autres pays où le mercato est toujours ouvert sont possibles.