Espagne : Pedri affiche ses ambitions avant le Mondial

La suite après cette publicité

Luis Enrique a dévoilé, hier, sa liste pour le Mondial au Qatar, parmi laquelle on retrouve évidemment le jeune milieu de terrain du Barça, Pedri (19 ans). Un groupe composé de 26 joueurs qui tentera d'afficher une deuxième étoile à son maillot après celle de 2010. Le Blaugrana, en a, en tout cas, la très forte ambition.

« L'étoile ne pèse pas autant, du moins pour moi. C'est un beau souvenir et j'espère que nous pourrons mettre une autre étoile pour que le maillot pèse plus lourd pour les générations à venir (...) je leur dirais (aux fans) que nous allons nous laisser la peau sur le terrain, que nous allons être un groupe et que nous allons défendre ce maillot avant tout », raconte Pedri dans Sport.