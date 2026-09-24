Équipe de France : Zinedine Zidane explique l’absence de Kylian Mbappé en conférence de presse

Après toutes ses déclarations sur le Ballon d’Or et sa brouille avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé était attendu aux côtés de Zinedine Zidane pour la première conférence de presse d’avant-match du nouveau sélectionneur national, malgré ses soucis grippaux récents. Sauf que c’est Adrien Rabiot qui s’est présenté face aux médias. Un choix que Zinedine Zidane a expliqué.

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« L’état de santé de Mbappé et pourquoi il n’est pas venu s’exprimer face aux médias ? L’obligation, c’est un joueur et un entraineur. Un joueur est venu avant moi et c’était Adrien Rabiot. Kylian va bien, rien de bien méchant, il sera prêt pour jouer demain », a-t-il confié en conférence de presse. Le Bondynois devrait donc être présent demain pour le match de demain face à la Turquie.