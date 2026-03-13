Monaco : Maghnes Akliouche ne veut pas parler de son avenir

Avec Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche fait partie des jeunes pépites de l’AS Monaco. Le premier cité est parti au Bayer Leverkusen l’été dernier, tandis que le second est souvent annoncé au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2028, Akliouche voudra-t-il changer d’air en fin de saison ? Interrogé, le milieu offensif est resté évasif.

La suite après cette publicité

«Ce qui m’importe c’est de prendre du plaisir, de continuer à être heureux sur le terrain et que mon ciel soit bleu. Je souhaite donner du plaisir aux gens, à mes coéquipiers, rendre la confiance donnée par Monaco. Et surtout garder ma volonté de progression et d’être plus décisif. Parler d’autre chose n’a pas de sens aujourd’hui», a-t-il déclaré à l’AFP.