Real Madrid : l'Espagne hallucine encore après le but de Ferland Mendy

Son accélération a scotché toute la défense de Grenade. Sa frappe du gauche a laissé l'excellent Rui Silva sans réaction. Son golazo a épaté toute l'Espagne du football. Pour son premier but sous les couleurs du Real Madrid, lundi soir, lors de la victoire merengue (1-2), Ferland Mendy (25 ans) n'a pas fait dans le détail. Et toute la presse est encore sous le charme.

Marca est dithyrambique. «Si Mendy se met à attaquer comme Roberto Carlos, alors nous sommes en présence d’un latéral qui peut marquer l’histoire du Real Madrid. Le Français poursuit sa progression et a marqué un superbe but face à Grenade après un grand pont qui paraissait suicidaire et une frappe du gauche placée dans la lucarne d’un excellent gardien, Rui Silva. On ne peut pas le nier, Zidane a un œil unique pour repérer des joueurs : Ribéry, Hazard, Varane, Mendy…», s'exclame le quotidien sportif.

«Un chef d'oeuvre de précision et de finition». Rien que cela. As va encore plus loin. «Frottez-vous 1 000 fois les yeux : le but de Mendy comme Roberto Carlos au sommet de son art», ose le journal, comparant lui aussi la chevauchée de l'international tricolore (4 capes) à la légende brésilienne. El Pais, dans le registre de la vitesse, salue l'exploit. «Une épreuve de vitesse, il a enclenché le turbo et mitraillé du gauche un Rui Silva qui paraissait rétréci», peut-on lire.

Une nouvelle victoire de Zidane

Pour El Mundo, c'est le champ du religieux qui a été choisi. «Mendy a trouvé un angle impossible, parce qu’il a cette inconscience bénie. Il a frappé le ballon d'une foi inébranlable alors que personne n’y croyait», est-il écrit. Zinedine Zidane, son coach, lui y croyait sans doute un peu, comme il a toujours cru en l'ex-Havrais. Ce dimanche, le technicien français expliquait qu'il était très satisfait de son n° 24, qui avait lui-même demandé à sa direction l'été dernier.

Aujourd'hui, les pensionnaires du Santiago Bernabéu ne regrettent pas d'avoir investi 48 M€. Pour Marca, l'ancien Lyonnais est «sans aucun doute la recrue la plus rentable de Zidane cette saison». Avec 29 apparitions au compteur toutes compétitions confondues, le latéral gauche a prouvé que le maillot de la Casa Blanca n'était pas trop lourd pour lui, et ce, malgré la concurrence relevée de l'Auriverde Marcelo (32 ans).

Au sortir du succès en terre andalouse, ZZ lui a encore rendu hommage. «C’est un très beau but. Nous sommes partis de notre but et en trois ou quatre passes, nous étions dans la surface adverse. Ferland n’a pas l’habitude d’être dans cette position, c’est un superbe but et j’en suis heureux», a-t-il conclu. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Ferland Mendy a réussi son premier examen. À lui de confirmer dans les mois et années à venir.