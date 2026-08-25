Ibrahima Konaté suscite déjà des doutes au sein du Real Madrid !

C’est une des nouvelles têtes de ce Real Madrid 2026/2027. Les Merengues n’ont pas hésité à se jeter sur la bonne affaire Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool venait d’expirer. Le club de la capitale a d’ailleurs facilement grillé la concurrence, puisque le choix du principal concerné semblait être clair depuis le départ. Samedi soir, le Français a fait ses débuts face à l’Espanyol, lors de la courte victoire des Merengues (2-1), obtenue grâce à un but de Carlos Espi en toute fin de partie.

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Un match pendant lequel le joueur formé à Sochaux a eu quelques problèmes, notamment sur le but catalan, où il n’est pas forcément bien positionné dans la surface. Des petits problèmes de placement assez récurrents, en première période surtout. Dans les duels en revanche, on l’a senti solide et dominateur, et impérial dans le jeu aérien également.

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Konaté n’a pas totalement convaincu

Le journal AS lui consacre un article et estime que le Français a encore une certaine marge de progression. Le média indique aussi qu’il a été un peu dubitatif avec le ballon, et qu’au sein du club, il n’a pas totalement convaincu. Si Dean Huijsen est plutôt sûr de continuer d’être titulaire, ce n’est pas le cas du Français, notamment en concurrence avec Rüdiger. Son match face à l’Espanyol ne lui a pas permis d’écarter définitivement la concurrence du joueur allemand.

« Un début acceptable mais des imprécisions qui peuvent créer des doutes auprès de son nouvel entraîneur », conclu le média espagnol. Des conclusions après un petit match qui peuvent sembler assez hâtives, mais José Mourinho a prévenu : il n’y aura pas de statut et les joueurs du Real Madrid devront prouver et lutter pour leur place à chaque match. Reste donc à voir si le Special One misera sur le Français mercredi soir contre la Real Sociedad.