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Ligue 1

Harry Kane, Michael Olise et Rayan Cherki ont recalé le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Harry Kane @Maxppp

L’effectif parisien aurait pu avoir un tout autre visage aujourd’hui. Comme le révèle le journal L’Équipe, Harry Kane, Michael Olise et Rayan Cherki auraient tous pu rejoindre Paris lors des deux dernières années. Concernant le premier, il avait finalement estimé que le club ne présentait pas assez de garanties sportives en 2023, au moment des départs de Messi et Neymar. «À son âge, il voulait rejoindre un club capable de remporter immédiatement la Ligue des champions. Il ne croyait pas vraiment au projet PSG», indique une source du club.

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Il y a deux ans, Michael Olise avait lui aussi suscité un intérêt de Paris. Mais son choix de signer au Bayern Munich, après avoir pesé le pour et le contre, avait également illustré des doutes autour du projet de Paris. En ce qui concerne Rayan Cherki, il avait préféré se tourner vers le Borussia Dortmund, où son transfert avait finalement échoué.

Pub. le - MAJ le
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