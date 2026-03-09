Le classement des top buteurs européens
Comme chaque semaine, voici le point sur les meilleurs artilleurs du Vieux continent. Et certains en ont profité pour grappiller des places.
C’est l’heure du traditionnel rendez-vous des meilleurs buteurs d’Europe ! Cette semaine encore, nous vous proposons de retrouver les attaquants ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et cette semaine, Harry Kane peut encore dormir sur ses deux oreilles.
Le leader du classement des top buteurs n’a pas pu joueur contre le Borussia Mönchengladbach, mais il conserve ses sept buts d’avance sur son premier poursuivant, le Français Kylian Mbappé. Touché au genou et toujours indisponible, le numéro 10 du Real Madrid reste deuxième, mais il a vu le Colombien Luis Suarez revenir à sa hauteur ce week-end (23 buts). Autant dire que le serial buteur du Sporting Portugal a les cartes en main pour dépasser le Bondynois la semaine prochaine.
Luis Suarez menace Kylian Mbappé
Pour le reste, Erling Haaland n’a pas augmenté son total de buts (22), mais le Norvégien reste quatrième. Il doit cependant faire attention, car deux de ses poursuivants grappillent leur retard. Il s’agit du Grec de Benfica, Vangelis Pavlidis (21 buts) et du Japonais de Feyenoord, Ayase Ueda (20 buts). Ce dernier a d’ailleurs chipé la sixième place au Nigérian de Trabzonspor, Paul Onuachu.
Le seul gros changement dans ce classement a finalement été l’entrée à la huitième place du Kosovar de Majorque, Vedat Muriqi. Une percée qui a eu comme conséquence d’éjecter Tawanda Maswanhise (Motherwell) dans top 10. Enfin, pour avoir un représentant de Ligue 1, il faudra patienter encore un peu. Avec 15 et 14 buts au compteur, Mason Greenwood et Joaquin Panichelli ont respectivement deux et trois longueurs de retard sur le dernier du Top 10, Yanis Begraoui.
Le classement des tops buteurs européens
- Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 30 buts en 24 matches (1948 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 23 buts en 23 matches (2028 minutes disputées)
- Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 23 buts en 24 matches (2044 minutes disputées)
- Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 22 buts en 28 matches (2329 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 21 buts en 25 matches (2124 minutes disputées)
- Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) - 20 buts en 24 matches (1921 minutes disputées)
- Paul Onuachu (31 ans/Trabzonspor/Nigéria) - 18 buts en 21 matches (1797 minutes disputées)
- Vedat Muriqi (31 ans/Majorque/Kosovo) - 18 buts en 26 matches (2147 minutes disputées)
- Igor Thiago (24 ans/Brentford/Brésil) - 18 buts en 29 matches (2477 minutes disputées)
- Yanis Begraoui (24 ans/Estoril/Maroc) - 17 buts en 25 matches (1957 minutes disputées)
