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Chelsea prêt à mettre 40M€ sur une révélation de la Coupe du Monde 2026

Par Aurélien Macedo
1 min.
Sergino Dest (Etats-Unis) et Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine) @Maxppp

Seizième de finaliste de la Coupe du Monde 2026 où il a permis à la Bosnie-Herzégovine de réaliser un parcours historique, l’ailier gauche Karim Alajbegovic (18 ans) s’est particulièrement illustré. Sorti d’une saison solide du côté du Red Bull Salzbourg (13 buts et 4 passes décisives en 44 matches), il a été racheté cet été par son club formateur, le Bayer Leverkusen pour 8 millions d’euros.

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Cependant, il ne devrait pas s’éterniser avec le Werkself. Suivi depuis le début de l’été par l’Atalanta, il pourrait finalement aller du côté de l’Anglais. Selon The Telegraph, Chelsea aurait pris l’avantage dans ce dossier. Les Blues seraient prêts à débourser 40 millions d’euros pour le natif de Cologne.

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