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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Van der Vaart s’en prend lourdement à De Jong

Par Allan Brevi
1 min.
Rafael van der Vaart se lâche sur Cody Gakpo. @Maxppp
Pays-Bas 1-1 Maroc
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Le Maroc a frappé un grand coup dans cette Coupe du Monde 2026 en éliminant les Pays-Bas au terme d’un scénario intense et d’une victoire aux tirs au but. Dans une rencontre longtemps fermée et marquée par une forte possession néerlandaise en première période, les Lions de l’Atlas ont su rester organisés, patients et dangereux en transitions avant de monter en puissance après la pause. Malgré l’ouverture du score tardive de Cody Gakpo, les Marocains n’ont pas paniqué et ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel avant de faire parler leur solidité mentale lors de la séance décisive. Une qualification qui confirme leur statut grandissant dans la compétition.

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Après cette élimination, Rafael van der Vaart n’a pas mâché ses mots pour analyser la prestation des Pays-Bas. L’ancien international néerlandais a reconnu la supériorité marocaine dans son intégralité : « je dois être très honnête : le Maroc l’a amplement mérité. C’est difficile pour moi de dire que je suis content, mais ils méritaient de se qualifier. Dès la première minute, ils ont été supérieurs. C’était un match vraiment mauvais. Bien sûr, quand on prend l’avantage avec un beau but, on se dit : "on va peut-être se qualifier". Mais le Maroc était tout simplement la meilleure équipe, et parfois, on récolte ce qu’on sème. De Jong a fait le pire match de sa carrière. C’était vraiment décevant. » Une sortie franche qui illustre la déception néerlandaise face à une élimination jugée logique par certains observateurs.

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