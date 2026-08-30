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Ligue 1

Le Mans : Djibril Sidibé exclu après quelques secondes contre Rennes

Par Kevin Massampu
1 min.
Djibril Sidibé à son arrivée à Clairefontaine @Maxppp
Rennes 3-2 Le Mans

Alors que Le Mans est revenu de manière admirable à hauteur du Stade Rennais, alors que les Bretons menaient pourtant 2-0, un fait de jeu est venu faire basculer le match, à nouveau, en la défaveur des Manceaux. Entré à la 68e minute de jeu à la place de Lucas Calodat, Djibril Sidibé n’a pas passé que 42 secondes sur la pelouse du Roazhon Park avant de laisser ses partenaires à dix.

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En effet, l’ancien international français (18 sélections) est arrivé en retard sur Esteban Lepaul, lui écrasant involontairement la cheville. Un geste maladroit, mais logiquement sanctionné d’un carton rouge. Un coup dur pour les hommes de Patrick Videira, qui ne semblent pour autant pas abdiquer.

Pub. le - MAJ le
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