Álvaro Arbeloa n’est plus l’entraîneur du Real Madrid !

Cinq petits mois et puis s’en va. Arrivé à l’hiver dernier pour remplacer Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa quitte déjà le banc du Real Madrid. L’ancien latéral de 43 ans, promu de la Castilla à l’équipe première, aura dirigé 28 rencontres sur le banc merengue pour un total de 18 victoires, deux nuls et huit défaites. Sous ses ordres, la formation madrilène a été battue en 8e de finale de la Coupe du Roi face à une équipe de 2e division, a terminé derrière le FC Barcelone en Liga et a été éliminée en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Il devrait être remplacé par José Mourinho, qui est arrivé ce mardi à Madrid.

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Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

« Le Real Madrid et Álvaro Arbeloa sont parvenus à un accord pour mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Le Real Madrid est très reconnaissant envers Álvaro Arbeloa qui, tout au long de son parcours au sein du club, depuis son arrivée dans notre centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d’engagement et de professionnalisme. Il incarne les valeurs de notre club. Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, souhaite à Álvaro Arbeloa et à toute sa famille beaucoup de chance dans cette nouvelle étape de leur vie », ont communiqué les pensionnaires du Santiago Bernabéu, qui ne devraient plus tarder à annoncer le retour du Special One.