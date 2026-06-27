L’OM va partir en stage de pré-saison en Côte d’Ivoire

L’Olympique de Marseille va effectuer sa préparation estivale sur le continent africain. Selon nos informations, le club phocéen a prévu d’organiser un stage de pré-saison en Côte d’Ivoire, une décision intégrée à l’élaboration du programme estival de l’effectif qui sera bientôt entraîné par Bruno Genesio.

La suite après cette publicité

En amont de ce stage, les Marseillais sont attendus à La Commanderie entre le 5 et le 7 juillet pour lancer la préparation physique et réaliser les premiers tests de reprise. Ce n’est qu’ensuite que le groupe prendra la direction de la Côte d’Ivoire pour poursuivre son travail dans un cadre délocalisé, avec l’objectif de monter en puissance avant la série de matchs amicaux.