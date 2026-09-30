Italie : les frères Esposito battent un record vieux de 111 ans
Pio et Sebastiano Esposito ont écrit une nouvelle page de l’histoire de l’équipe d’Italie. Titularisés ensemble face à la Turquie, les deux frères ont réalisé une performance qui n’avait plus été vue avec la Nazionale depuis 111 ans, selon la presse italienne. Il fallait remonter à 1915 pour retrouver deux frères, Aldo et Luigi Cevenini, alignés dès le coup d’envoi avec l’Italie. Un record historique que les Esposito viennent donc d’égaler, alors que les derniers frères à avoir simplement joué ensemble étaient Filippo et Simone Inzaghi en 2000, lors d’un match contre l’Angleterre.
Cette soirée est d’autant plus particulière pour la famille Esposito qu’elle devient la première à compter trois frères ayant porté le maillot de l’Italie. Après Salvatore, international depuis 2022, Pio et Sebastiano ont à leur tour partagé la pelouse sous le maillot azzurro, avec Sebastiano connaissant sa première titularisation à 24 ans et Pio comptant désormais 10 sélections à 21 ans. Après la rencontre, Pio Esposito a également savouré ce moment avec son frère : « mon frère ? Je me souviens de la première fois, et j’ai essayé de ne pas lui mettre plus de pression. J’espère qu’il a pleinement profité de ce moment. J’espère que nous rejouerons ensemble. Nous avions tellement d’envie et d’enthousiasme, c’est ce qu’il faut avec ce maillot. »
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