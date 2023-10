PSG : Manuel Ugarte est confiant avant d’affronter Newcastle

La suite après cette publicité

Depuis le début de la saison, un joueur sort particulièrement du lot avec le Paris Saint-Germain, d’autant plus qu’il s’agit d’une recrue arrivée lors du dernier mercato estival. En seulement quelques semaines avec le club parisien, Manuel Ugarte est devenu un titulaire en puissance dans le onze de son entraîneur Luis Enrique. Le milieu de terrain uruguayen rayonne dans l’entrejeu des Rouge et Bleu par son tempérament et son agressivité qui lui permet de récupérer des ballons très hauts sur le pré. Le joueur de 22 ans a d’ailleurs envoyé un message à l’attention de ses coéquipiers qui montre encore une fois son implication au sein du vestiaire parisien malgré son arrivée récente dans la capitale.

«Pour moi, le plus important, c’est de se focaliser sur nous-mêmes. Il faut aussi se concentrer sur l’adversaire, mais le principal, c’est de jouer notre jeu. Nous savons que si nous jouons bien, nous gagnons. J’aimerais refaire le même match que contre l’OM et pour ma part, réitérer la même performance. Nous savons que la Ligue des champions est très compliquée, mais je pense que si nous sommes tous ensemble, ce sera plus facile (…) Nous restons confiants et nous espérons gagner ce match. Newcastle a un milieu de terrain très fort avec de très bons joueurs. Mais j’ai confiance en moi et en mes coéquipiers. Je pense que nous allons faire un grand match», explique le milieu de terrain uruguayen sur les médias du club parisien.

