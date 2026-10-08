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Real Madrid : la valeur de Vinicius Jr s’écroule sur le marché des transferts

Par Sasha Nahon
1 min.
vini @Maxppp

La cote de Vinicius Junior continue de dégringoler sur le marché des transferts. Selon la dernière actualisation des estimations de Transfermarkt, l’ailier du Real Madrid est désormais évalué à 130 millions d’euros, contre 200 millions en octobre 2024. Une chute de 70 millions d’euros en seulement deux ans pour celui qui partageait alors avec Erling Haaland le statut de joueur le plus cher du monde. Pourtant, les statistiques du Brésilien restent impressionnantes : après avoir inscrit 22 buts et délivré 19 passes décisives lors de la saison 2024-2025, il a encore amélioré son bilan avec 33 réalisations et 14 passes décisives en 2025-2026. Cette baisse s’expliquerait donc moins par sa production offensive que par les performances collectives du Real Madrid, ses prestations décevantes avec la sélection brésilienne et une perception moins favorable de son niveau actuel par rapport à ses meilleures années.

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Cette dévalorisation contraste avec la progression de plusieurs jeunes joueurs madrilènes. Yan Diomande réalise notamment la plus forte hausse de cette mise à jour en Liga, passant de 90 à 120 millions d’euros, malgré moins de 300 minutes disputées et seulement deux titularisations avec le Real Madrid. Arda Güler voit également sa cote grimper de 10 millions pour atteindre les 100 millions d’euros. Vinicius reste néanmoins le troisième joueur le plus valorisé de l’effectif madrilène, derrière Kylian Mbappé (200 M€) et Jude Bellingham (160 M€). À l’échelle du championnat espagnol, c’est toujours Lamine Yamal qui domine le classement avec une estimation de 220 millions d’euros, tandis que le Real Madrid conserve cinq représentants parmi les dix joueurs les plus chers de Liga.

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