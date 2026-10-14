PSG : Maghnes Akliouche raconte son but "gag" face à Gianluigi Donnarumma

Maghnes Akliouche a vécu un moment particulier ce mercredi soir face à Manchester City. Sur une frappe qui semblait pourtant à la portée de Gianluigi Donnarumma, le milieu offensif parisien a profité d’une intervention manquée du gardien italien pour voir le ballon finir au fond des filets. Un but presque gag, mais qui a permis au Parisien de s’illustrer une nouvelle fois lors de ce choc européen.

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Présent en zone mixte après la rencontre, l’intéressé a réagi avec lucidité : «sur mon but, je vois qu’elle part très bien, après c’est l’un, voire le meilleur gardien du monde donc je me doutais qu’il pouvait la toucher mais elle finit dedans, c’est super et j’ai pu aller célébrer avec les supporters». Une réalisation heureuse, certes, mais qui vient récompenser l’audace du jeune Parisien, déjà buteur face au Mans quelques jours plus tôt. Et si la réussite a joué son rôle, Akliouche n’a pas boudé son plaisir, savourant pleinement ce moment avec les supporters parisiens.