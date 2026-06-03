PSG : un autre club portugais se place pour Mathis Jangeal

À 17 ans, Mathis Jangeal est considéré comme un grand espoir du Paris Saint-Germain. Sauf que le milieu de terrain n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel et plusieurs clubs aimeraient bien le chiper aux Rouge-et-Bleu.

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Dernièrement, Hambourg, Stuttgart et le FC Porto étaient cités comme des courtisans du Parisien. Ce mercredi, Record assure qu’une nouvelle écurie lusitanienne est sur le coup : Famalicão. Cinquième du dernier exercice de Liga Betlic, l’équipe basée à Vila Nova de Famalicão sait toutefois qu’elle doit faire face à une concurrence très forte.