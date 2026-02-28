Al-Hilal : la venue de Karim Benzema est en train de tourner au fiasco pour Simone Inzaghi

Des actes aux conséquences inattendues. Cet hiver, la venue de Karim Benzema à Al-Hilal, en froid avec Al-Ittihad avec qui il a pourtant remporté le championnat saoudien, a fait couler beaucoup d’encre. Ce mouvement n’a pas du tout plu à Cristiano Ronaldo, joueur d’Al-Nassr, qui estimait alors que son équipe était défavorisée par le PIF, le fonds souverain actionnaire d’Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Nassr. Après plusieurs jours d’incompréhension et même de menaces d’un départ d’Arabie saoudite, tout est revenu à la normale.

Pour calmer la colère de la star portugaise, soutenue par les supporters qui ne veulent surtout pas le voir quitter le championnat, Al-Nassr a décidé de destituer son président. Le média Ariyadhiah expliquait que Ronaldo avait «reçu l’assurance de la direction du club que les erreurs commises ces derniers temps seraient corrigées afin de rétablir la stabilité». D’autres têtes pourraient tomber, mais cette fois du côté d’Al-Hilal où depuis la signature de Benzema, plus rien ne va. Sans le vouloir, cela a envenimé la situation au sein du club, dont les résultats récents ont complètement chuté.

Inzaghi est sur la sellette

Après un excellent début de saison, jusqu’à compter 11 points d’avance au classement, le club a enchaîné les contre-performances (5 nuls sur les 7 dernières rencontres avant le matchs d’hier). Avant le succès de vendredi soir 5-3 contre Al-Shabab, sans Benzema blessé 10 à 15 jours, Al-Hilal possédait 4 longueurs de retard sur Al-Ahli et dégringolait à la 3e place. Cette dégradation sportive risque de faire des victimes, à commencer par Simone Inzaghi. D’après la presse italienne et malgré un énorme salaire estimé à 26 M€ à l’année, le technicien italien est sur la sellette.

S’il s’est offert un peu de répit avec le succès de la veille, le 8e de finale de Ligue des Champions asiatique contre Al Sadd sera déterminant pour la suite. Son salaire, et donc les indemnités de départ qui vont avec, le protège paradoxalement. La venue de Benzema ne l’a pas arrangé non plus puisqu’elle a eu pour conséquence de déclasser Darwin Nunez et de modifier le plan de jeu de son équipe. «Nous avons réalisé une très bonne performance et je remercie les joueurs pour cela. Nous leur avons demandé de se surpasser et ils ont fait preuve d’un grand dévouement», assurait l’Italien hier après la victoire des siens. Comme si de rien n’était.