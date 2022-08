PSG : l'avis fort de Mathieu Bodmer sur Christophe Galtier

Après deux matchs officiels, la victoire 4-0 lors du trophée des Champions et la victoire 5-0 à Clermont lors de la 1ère journée du championnat, Christophe Galtier a convaincu Mathieu Bodmer, ancien milieu du PSG. Sur RMC Sport, le directeur sportif du Havre et consultant pour l'émission Rothen s'enflamme s'est exprimé sur les débuts de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il s'est montré particulièrement convaincu.

« C’est très bien ce qu’ils font. Je trouve que Christophe Galtier a été très intelligent, dans la communication, dans le management des vedettes de l’équipe, mais surtout dans le choix du système. On réclamait depuis longtemps cette fameuse défense à trois. Le fait que Ramos soit apte change beaucoup de choses. Le fait de laisser de la liberté à Hakimi et Nuno Mendes, c’est très bien offensivement. Mais pour moi, le gros changement, c’est d’avoir Messi et Neymar dans le cœur du jeu et pas le long de la ligne. »