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Bayern : bonne nouvelle de dernière minute pour Olise ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Atlético Bayern Munich
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Sorti sur blessure face au Borussia Dortmund (2-2), samedi, Michael Olise pourrait finalement avoir échappé à une indisponibilité de longue durée. Touché au genou droit lors du choc de Bundesliga, l’international français est resté aux soins ce dimanche au centre d’entraînement du Bayern Munich. Pour autant, le club bavarois n’a pas encore communiqué sur son état de santé et n’a pas acté son forfait pour le prochain rendez-vous européen. Une nouvelle plutôt encourageante pour Vincent Kompany, même si la prudence reste de mise.

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Le Bayern doit se déplacer sur la pelouse de l’Atlético de Madrid mardi soir (21h) en Ligue des Champions. Selon les informations de L’Équipe, Olise passera un test lundi matin afin de déterminer s’il est suffisamment remis pour effectuer le voyage en Espagne. Son éventuelle absence serait un coup dur pour les Munichois, déjà privés de plusieurs éléments offensifs comme Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Luis Diaz. Le staff bavarois ne prendra toutefois aucun risque si le Français ressent encore la moindre gêne.

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