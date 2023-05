Serie A : la Juventus risque un nouveau retrait de points

Le cauchemar continue à Turin. Déjà dans une position très délicate en Serie A avec une triste 7ème place après la sanction de dix points infligée lors de la dernière et la gifle reçue sur la pelouse d’Empoli puis la défaite à domicile face à l’AC Milan, la Juventus risque bien de connaître une nouvelle déconvenue. En effet, d’après les dernières indiscrétions de nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame pourrait perdre encore plusieurs points. Selon des sources proches du club turinois et du parquet fédéral, les deux parties seraient parvenues à un accord sur le procès relatif aux fraudes comptables, aux relations avec les agents et aux partenariats suspects avec d’autres clubs.

La suite après cette publicité

En conséquence, le procès prévu le 15 juin devant la Cour fédérale a été avancé à ce mardi matin (à partir de 10h30). Si les détails de cet accord sont encore flous à l’heure actuelle, deux possibilités pourraient être envisagées. La Juventus aurait dans un premier temps une amende qui serait assortie d’un nouveau retrait de points (-2 ?), ce qui pourrait potentiellement éliminer les Bianconeri de la course à la Ligue Europa et leur laisser seulement la Ligue Europa Conférence. Dans l’autre hypothèse, le club turinois devrait s’acquitter d’une amende maximale, seule, et sans perte de points donc. Une possibilité qui n’est pas non plus à écarter. Réponse dans quelques heures après ce nouveau rendez-vous juridique…

À lire

Le terrible accident de Sergio Rico choque l’Europe, Tottenham fixe le prix d’Harry Kane