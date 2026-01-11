CdF : Lens valide tranquillement sa qualification contre Sochaux

Initialement prévu samedi à 21h, le duel opposant les Lionceaux aux RC Lens a dû être décalé à ce dimanche en raison de la neige. Sans Thauvin, Fofana et Aguilar pour débuter au Stade Bonal, les Sang et Or ont pourtant ouvert le score rapidement grâce à une belle conclusion d’Édouard, alors que Baidoo semblait hors-jeu au départ de l’action (1-0, 22e). Etouffés par la domination lensoise durant la première période, les Sochalieux ont pourtant réussi à rester en vie dans la partie.

La suite après cette publicité

D’autant plus que les hommes de Pierre Sage commençaient à louper un bon nombre d’occasions, à l’image d’Edouard et Saïd (52e et 66e). Mais Sochaux ne parvenait pas à se créer des occasions franches pour revenir dans le match et concédait ainsi la défaite après le but du break signé Udol (2-0, 87e), avant de craquer en toute fin de partie sur un but de Sima (3-0, 89e). Le RC Lens, leader de la Ligue 1, valide son billet pour les huitièmes de finale.