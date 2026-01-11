Menu Rechercher
Commenter 5
Coupe de France

CdF : Lens valide tranquillement sa qualification contre Sochaux

Par Samuel Zemour
1 min.
Sochaux vs. RC Lens @Maxppp
Sochaux 0-3 Lens

Initialement prévu samedi à 21h, le duel opposant les Lionceaux aux RC Lens a dû être décalé à ce dimanche en raison de la neige. Sans Thauvin, Fofana et Aguilar pour débuter au Stade Bonal, les Sang et Or ont pourtant ouvert le score rapidement grâce à une belle conclusion d’Édouard, alors que Baidoo semblait hors-jeu au départ de l’action (1-0, 22e). Etouffés par la domination lensoise durant la première période, les Sochalieux ont pourtant réussi à rester en vie dans la partie.

La suite après cette publicité

D’autant plus que les hommes de Pierre Sage commençaient à louper un bon nombre d’occasions, à l’image d’Edouard et Saïd (52e et 66e). Mais Sochaux ne parvenait pas à se créer des occasions franches pour revenir dans le match et concédait ainsi la défaite après le but du break signé Udol (2-0, 87e), avant de craquer en toute fin de partie sur un but de Sima (3-0, 89e). Le RC Lens, leader de la Ligue 1, valide son billet pour les huitièmes de finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Sochaux
Lens

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Sochaux Logo Sochaux
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier