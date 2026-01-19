L’OL annonce l’arrivée de Noah Nartey

C’était dans les petits tuyaux, c’est désormais officiel : l’Olympique Lyonnais tient sa deuxième recrue du mercato hivernal, après l’arrivée convaincante d’Endrick. Longtemps suivi par la cellule de recrutement rhodanienne, Noah Nartey s’est engagé avec l’OL en provenance de Brøndby ce lundi. Un dossier mûri sur la durée, puisque comme nous vous le révélions le club lyonnais avait déjà tenté d’attirer le milieu de terrain danois lors du mercato estival précédent, sans parvenir à convaincre le club scandinave. Cette fois, les planètes se sont alignées et l’OL est bel et bien parvenu à finaliser l’arrivée d’un joueur identifié depuis plusieurs mois comme un renfort de poids.

Après des discussions approfondies, l’OL et Brøndby ont trouvé un accord autour d’un transfert. International Espoirs danois, Noah Nartey s’est engagé pour une durée de quatre ans et demi avec le club lyonnais. À seulement 20 ans, il sort d’une moitié de saison très convaincante au Danemark, ponctuée de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques notables pour un joueur évoluant principalement dans l’entrejeu. Régulier, influent et déjà habitué à avoir des responsabilités dans son désormais ancien club, il s’est imposé comme l’un des éléments majeurs de Brøndby et comme un profil très prometteur.

Un nouveau renfort après Endrick

Polyvalent, l’international U21 est capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain et même de dépanner sur les ailes. Noah Nartey arrive à Lyon avec l’étiquette d’un renfort de poids pour Paulo Fonseca. Son volume de jeu, sa qualité technique, sa capacité à se projeter vers l’avant et à être décisif dans les trente derniers mètres correspondent aux attentes du staff lyonnais. Après l’arrivée du jeune Brésilien Endrick, l’OL confirme sa volonté de renforcer son effectif de manière ciblée, en misant sur des jeunes joueurs, mais déjà performants, capables d’apporter une plus-value immédiate tout en s’inscrivant dans le projet à moyen et long terme du club.

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain Noah Nartey, en provenance de Brondby. L’international Espoirs danois s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, dans le cadre d’un transfert de 7,5M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5M€ ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value», indique l’OL dans son communiqué.