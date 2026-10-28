League Cup : Chelsea s’incline aux tirs au but contre Liverpool, Bournemouth écrase Aston Villa

Ce mercredi, les huitièmes de finale de la League Cup se poursuivent. Alors que Fleetwood, Bradford et Manchester City se sont déjà qualifiés, quatre autres matches se déroulaient ce soir. Bournemouth a totalement écrasé Aston Villa. Amine Adli (7e), Lewis Cook (51e) et Alvaro Rodriguez (69e) ont marqué pour une victoire 3-0. Crystal Palace a dominé Fulham d’une courte tête (1-0) grâce à Eddie Nketiah (37e). Sunderland pensait s’imposer facilement contre Brentford avec les buts rapides de Chemsdine Talbi (26e), Tymur Tuterov (29e) et Malick Fofana (39e). Cependant, Callum Wilson (42e) et Igor Thiago (90e +4) ont permis aux Bees de réduire l’écart, mais cela n’a pas été suffisant. Sunderland se qualifie et l’emporte 3-2.

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Enfin, le choc de la soirée a opposé Liverpool à Chelsea. Un match très disputé qui s’est réglé sur des penalties. Morgan Rogers (40e) a délivré les Blues de cette manière avant que Cody Gakpo lui réponde juste derrière (43e). Les deux équipes se sont quittées sur un 1-1 et cela s’est poursuivi aux tirs au but. Un exercice où Liverpool s’est imposé sur le score de 6-5. Valentin Barco a raté en touchant le poteau gauche, mais Kostas Tsimikas a frappé au-dessus ensuite. Mike Penders a repoussé le tir de Ryan Gravenberch mais Giorgi Mamardashvili a dégoûté Emanuel Emegha avant que Wesley Fofana envoie le ballon dans les tribunes. Le dernier ticket sera donné demain au vainqueur du match entre Everton et Newcastle.

Les résultats de la soirée