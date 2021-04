Ligue 1 : Lille remporte le choc contre le PSG et reprend la tête

La 31e journée de Ligue 1 offrait un choc de haut de tableau entre le Paris Saint-Germain (1e, 63 points) et Lille (2e, 63 points). Le vainqueur pouvait faire une grosse opération en vue de la course au titre. Et ce match était assez rythmé. D'entrée, Kylian Mbappé profitait d'un bon décalage de Neymar pour se procurer une belle frappe. Mike Maignan veillait au grain (15e). La réponse lilloise était immédiate et suite à un bon travail de Renato Sanches, Jonathan Ikoné servait en retrait pour Jonathan David qui ouvrait le score (1-0, 20e). En tête dans ce match, Lille se procurait une belle occasion via Jonathan Bamba mais il était signalé hors-jeu (24e). Surpris, le PSG tentait de réagir via Neymar (27e) et Idrissa Gueye (28e), en vain.

Lille connaissait toutefois un coup dur avec la blessure de Jonathan David remplacé par Timothy Weah (34e). Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé réalisait un petit numéro sur la droite avant de servir Neymar en retrait, Tiago Djalo repoussait de justesse (52e). Le Paris Saint-Germain enchaînait les possibilités (55e, 57e, 61e et 70e), en vain. Butant sur la défense des Dogues, les Franciliens ne parvenaient pas à trouver la faille. Pire, ils craquaient à l'image de Neymar exclu pour un second carton jaune (90e). Tiago Djalo était également exclu (90e). Finalement, les hommes de Mauricio Pochettino s'inclinent 1-0. Lille reprend la tête de la Ligue 1 et prend 3 points d'avance sur le PSG et 4 sur l'AS Monaco. Lyon est à six points avant d'affronter le RC Lens ce soir.

