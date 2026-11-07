Ça commence à chauffer à Manchester City !

La belle dynamique de Manchester City en Premier League semble déjà loin. Après avoir remporté ses sept premiers matchs de la saison en championnat, la formation d’Enzo Maresca connaît un passage à vide inattendu depuis la trêve internationale de septembre-octobre. Battus sur la pelouse d’Aston Villa (2-1), puis à domicile par Brighton (0-1), les Cityzens ont concédé un troisième revers consécutif, cette fois-ci contre un Nottingham Forest (3-1), pourtant relégable au coup d’envoi.

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Malgré une large possession de balle (78%) et 12 tirs vers les buts de Mats Sels, les coéquipiers d’Erling Haaland ont multiplié les erreurs face aux pensionnaires du City Ground. Nottingham Forest, qui n’avait encore inscrit aucun but à domicile cette saison, a fait la différence en 18 minutes. Jair Cunha ouvrait le score (6e), après une erreur de Josko Gvardiol, avant que Liam Delap ne double la mise au terme d’une remontée de balle depuis le rond central conclue par une frappe puissante dans les filets de Gianluigi Donnarumma. Malgré le bijou de Rayan Cherki pour redonner espoir aux locaux, Delap signait un doublé en concluant une superbe transition d’un tir surpuissant du gauche (73e). Une défaite cuisante pour City, qui n’avait plus concédé autant de buts à Nottingham depuis 31 ans.

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La trêve pour tout relancer ?

Au coup de sifflet final, Enzo Maresca a été interrogé sur la mauvaise forme de son équipe, malgré la domination statistique de ses joueurs sur les trois dernières rencontres. L’entraîneur italien estime que son effectif a perdu son équilibre et compte surtout sur la pause de quelques jours pour la retrouver. « Je suis toujours inquiet, même quand nous gagnons des matchs. Encore une fois, nous devons avoir de l’équilibre. Nous avons remporté sept (matchs) d’affilée, maintenant, nous en avons perdu trois d’affilée. Nous devons trouver un équilibre là-dessus… »

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« Les trois défaites sont-elles similaires ? Non, elles sont toutes différentes en termes d’occasions, de possession, de tirs et de touches de balle dans la surface. Lors de ces trois matchs, nous avons été bien, bien meilleurs, mais nous les avons tous perdus. Il y a donc clairement quelque chose que nous devons améliorer… » Si en Ligue des Champions et en Coupe, tout se passe bien, la formule est différente en championnat côté City. Maresca devra vite trouver la solution pour remettre son équipe sur de bons rails, avant d’affronter Fulham (le 21 novembre) et surtout… Arsenal, à l’extérieur (le 29 novembre).