Lens : le terrible diagnostic est tombé pour Jonathan Gradit

Plus tôt dans la journée, une mauvaise nouvelle nous arrivait en provenance du nord de la France. Jonathan Gradit s’est gravement blessé à l’entraînement après un contact à la jambe droite. Un événement qui aurait fait peur à l’équipe artésienne. Cet après-midi, le RCL a indiqué la nature de la blessure de son joueur.

«Coup dur pour le groupe artésien. Sévèrement touché à la jambe droite à l’entraînement ce vendredi, Jonathan Gradit a été victime d’une fracture fermée du tibia-péroné et subira une intervention chirurgicale dans les prochaines heures. Le défenseur lensois observera une période de convalescence de plusieurs mois. L’ensemble du Racing est tourné vers son numéro 24 et lui apporte son soutien, fidèle et chaleureux, dans cette épreuve difficile», peut-on lire dans le communiqué publié par les Sang et Or.