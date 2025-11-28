Menu Rechercher
Lens : le terrible diagnostic est tombé pour Jonathan Gradit

Jonathan Gradit, avec le RC Lens @Maxppp

Plus tôt dans la journée, une mauvaise nouvelle nous arrivait en provenance du nord de la France. Jonathan Gradit s’est gravement blessé à l’entraînement après un contact à la jambe droite. Un événement qui aurait fait peur à l’équipe artésienne. Cet après-midi, le RCL a indiqué la nature de la blessure de son joueur.

Racing Club de Lens
Jonathan Gradit sévèrement blessé.

Victime d'une fracture du tibia-péroné à l'entraînement, le défenseur subira une opération et sera absent pendant plusieurs mois. L'ensemble du club apporte son soutien, fidèle et chaleureux, à son numéro 24.

Jo, force à toi, notre lion 🙏
«Coup dur pour le groupe artésien. Sévèrement touché à la jambe droite à l’entraînement ce vendredi, Jonathan Gradit a été victime d’une fracture fermée du tibia-péroné et subira une intervention chirurgicale dans les prochaines heures. Le défenseur lensois observera une période de convalescence de plusieurs mois. L’ensemble du Racing est tourné vers son numéro 24 et lui apporte son soutien, fidèle et chaleureux, dans cette épreuve difficile», peut-on lire dans le communiqué publié par les Sang et Or.

