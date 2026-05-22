Liverpool : Slot rend hommage à Arsenal

À deux jours de la 38e et dernière journée de Premier League, le coach de Liverpool Arne Slot, présent en conférence de presse, a tenu à rendre hommage à Arsenal, officiellement sacré champion. « J’espérais qu’on me pose la question dès le début, mais je tiens à féliciter Arsenal pour son titre de champion. Le club, Mikel Arteta et son staff ont réalisé une performance remarquable. Remporter la Premier League n’est jamais chose facile et ils ont accompli un travail formidable cette saison, mais pour moi, ils ont été un champion différent des équipes des dix dernières saisons », a-t-il commencé par dire.

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Avant de lister les qualités des Gunners. « Tout d’abord parce que c’est la première fois en 30 ans que 40 % de leurs buts proviennent de coups de pied arrêtés. Luis Enrique l’a dit et je suis d’accord avec lui : ils sont de loin la meilleure équipe sans ballon de notre Premier League, et je pense même d’Europe. Le football a changé et évolué, et nous devons nous assurer d’être capables de rivaliser avec Arsenal et Manchester City la saison prochaine avec notre propre style de jeu. Nous devons trouver le juste équilibre et comprendre que le football a changé et évolué », a-t-il conclu. Liverpool tentera de son côté de sécuriser sa place en Ligue des Champions, avec la réception de Brentford.