Hervé Renard est très courtisé

Après sa courte pige à la tête de la Tunisie durant la Coupe du monde 2026, Hervé Renard est toujours très courtisé. Le technicien français conserve une énorme cote sur le marché, aussi bien en Afrique qu’en Asie, où son passage remarqué avec l’Arabie saoudite continue de faire référence. Et les sollicitations ne manquent pas pour le double champion d’Afrique. D’après plusieurs sources sud-coréennes, il figure parmi les grands favoris pour succéder à Hong Myung-bo, qui a quitté son poste après l’élimination de la Corée du Sud dès la phase de groupes du Mondial.

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En parallèle, Renard reste très courtisé sur le continent africain. En Afrique du Sud, il apparaît en tête de liste pour remplacer Hugo Broos, tandis que son nom revient également avec insistance au Sénégal. Enfin, si la situation de Vladimir Petković venait à évoluer en Algérie, Hervé Renard deviendrait également une priorité des Fennecs. Autant dire que les prochains jours ou les prochaines semaines devraient être décisifs pour l’avenir de l’ancien sélectionneur du Maroc et de la Zambie.