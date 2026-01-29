Timo Werner va tenter de se relancer en MLS
13 minutes de jeu en Bundesliga cette saison. Un temps considéré comme un des plus gros espoirs de la planète à son poste, Timo Werner (29 ans) n’aura jamais réussi à confirmer. Une dégringolade terrible pour celui qui a aussi défendu les couleurs de Chelsea et de Tottenham, et qui quitte donc Leipzig cet hiver. C’est en MLS qu’il va d’ailleurs rebondir.
🗞️ | #Quakes74 Sign UEFA Champions League Winner Timo Werner as Designated Player
➡️
Il s’est ainsi engagé avec les San Jose Earthquakes, dixièmes (sur quinze) de la conférence ouest du dernier championnat étasunien. Il a signé un contrat de joueur désigné avec la franchise californienne. « Les fans des Earthquakes peuvent s’attendre à avoir un joueur qui donne tout sur le terrain, à chaque match. Dans chaque club que j’ai rejoint, j’ai voulu gagner un trophée. Au final, j’ai toujours tenu mes promesses. C’est pour ça que je veux venir à San Jose : pour gagner », a déclaré l’Allemand.
