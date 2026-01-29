Menu Rechercher
Timo Werner va tenter de se relancer en MLS

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Timo Werner @Maxppp

13 minutes de jeu en Bundesliga cette saison. Un temps considéré comme un des plus gros espoirs de la planète à son poste, Timo Werner (29 ans) n’aura jamais réussi à confirmer. Une dégringolade terrible pour celui qui a aussi défendu les couleurs de Chelsea et de Tottenham, et qui quitte donc Leipzig cet hiver. C’est en MLS qu’il va d’ailleurs rebondir.

San Jose Earthquakes
.@TimoWerner IS ⚫️+🔵

🗞️ | #Quakes74 Sign UEFA Champions League Winner Timo Werner as Designated Player

Il s’est ainsi engagé avec les San Jose Earthquakes, dixièmes (sur quinze) de la conférence ouest du dernier championnat étasunien. Il a signé un contrat de joueur désigné avec la franchise californienne. « Les fans des Earthquakes peuvent s’attendre à avoir un joueur qui donne tout sur le terrain, à chaque match. Dans chaque club que j’ai rejoint, j’ai voulu gagner un trophée. Au final, j’ai toujours tenu mes promesses. C’est pour ça que je veux venir à San Jose : pour gagner », a déclaré l’Allemand.

