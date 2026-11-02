Lille : la révélation Soriba Diaoune met tout le monde d’accord

Dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Lille réussit ses débuts en championnat. En Ligue des Champions, le bilan est bien plus compliqué. Battu par le Real Betis Balompié (3-2), Arsenal (3-0) et Galatasaray (4-2), le club nordiste est 35e sur 36 avec zéro point. Un bilan décevant pour l’équipe de Davide Ancelotti qui joue sa dernière carte contre Bodo/Glimt ce mardi soir. Dans un effectif où Ayase Ueda et Hamza Igamane sont blessés et Ethan Mbappé est suspendu, Soriba Diaoune tire son épingle du jeu.

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Face aux performances décevantes des recrues Başar Önal et Tiago Morais et la mauvaise forme de Gaëtan Perrin et Osame Sahraoui, Soriba Diaoune a eu sa chance et a su la saisir. Pur produit du centre de formation du LOSC qu’il a rejoint en 2015, le droitier avait déjà montré de bonnes dispositions la saison dernière quand il avait eu sa chance (1 but et 2 passes décisives en 17 rencontres). Et cette fois-ci, cela lui ouvre les portes de l’équipe première. Alors que Lille connaissait un vrai manque dans l’explosivité depuis le départ de Matias Fernandez-Pardo pour Newcastle, le joueur de 19 ans offre de la verticalité au jeu des Dogues depuis quelques semaines.

Soriba Diaoune a su saisir sa chance

Pas utilisé par Davide Ancelotti avant sa première entrée contre Arsenal le 13 octobre dernier, il était toutefois considéré comme un joueur à polir par le technicien italien durant la présaison : «il doit avoir un peu plus de continuité dans le jeu. Pour cela, il faut du calme et lui laisser le temps de progresser. Soriba est un joueur qui possède une belle mentalité. C’est quelqu’un de très humble et très travailleur.» Et après l’avoir laissé travailler dans l’ombre, Davide Ancelotti ne l’a plus laissé hors du groupe. Titularisé pour la première fois contre Galatasaray le 21 octobre dernier, il n’a pas pu empêcher la défaite 4-2 de son équipe, mais s’était illustré d’un joli doublé.

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Cela lui a permis de devenir au passage le plus jeune buteur de l’histoire du LOSC en Ligue des Champions à 19 ans et 68 jours. «J’aime tout de Soriba, le caractère, l’intensité défensive, les qualités individuelles, l’humilité, il n’y a pas de choses que je n’aime pas. Il a fait un gros match, il a démontré qu’il peut beaucoup aider l’équipe, et je compte sur lui», confiait alors Davide Ancelotti. Enchaînant contre Monaco avec une passe décisive pour Ethan Mbappé lors d’un match nul (1-1), il a encore livré une belle partition vendredi dernier contre Lens. De quoi permettre au LOSC de maintenir une bonne dynamique en championnat. Dans une équipe où les recrues offensives ne donnent pas satisfaction, Soriba Diaoune est en train de faire son trou. Prochaine étape ce mardi contre Bodo/Glimt pour les dernières chances lilloises en Ligue des Champions.