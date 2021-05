Udinese : l'Atlético de Madrid veut Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul (27 ans) pourrait changer de dimension cet été. Auteur d'une excellente saison 2020-2021 sous les couleurs de l'Udinese, le milieu de terrain argentin a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives en 36 rencontres de Serie A. De quoi attirer l'œil de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. D'après les informations de Sky Sport, les Colchoneros, champions d'Espagne en titre, suivent de près la situation de Rodrigo De Paul, dont le contrat avec l'Udinese expire en juin 2024.

Le club de la capitale espagnole a même déjà soumis une première offre à hauteur de 20 M€ en plus d'un joueur (Nehuén Perez, 20 ans, prêté à Grenade en 2020-2021). La formation italienne réclamerait une somme plus élevée, environ le double, pour laisser partir un élément recruté à Valence pour 3 M€ en 2016. Les négociations vont se poursuivre et les bonnes relations entre Giampaolo Pozzo, patron de l'Udinese, et Miguel Gil, le président de l'Atlético, laissent présager une issue positive à ce dossier.