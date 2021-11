Qualifs CdM 2022 : le Niger atomise Djibouti 7-2, nul entre la Guinée-Bissau et le Soudan

Bien qu'éliminées, certaines formations africaines ont fait le spectacle lors de la dernière journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en zone Afrique. A l'instar du Togo et du Kenya un peu plus tôt, le Niger a terminé sur une bonne note. Contre la faible sélection de Djibouti, les Menas l'ont emporté 7-2. Rapidement en tête grâce à un but de Victorien Adebayor (1-0, 14e), le Niger s'est fait rejoindre par l'égalisation de Youssouf Abdi Ahmed (1-1, 33e). Pour autant, la domination était en faveur du Niger et Victorien Adebayor (2-1, 36e), Mohamed Wonkoye (3-1, 62e) et Daniel Sosah (4-1, 64e) ont alourdi la marque.

Victorien Adebayor a ensuite inscrit son troisième but du match (5-1, 75e) mais les requins de la mer rouge sortaient légèrement la tête de l'eau avec un but de Yabe Siad Isman (5-2, 85e). Un but loin d'être suffisant pour sauver l'honneur puisque Issa Djibrilla d'un doublé (86e et 87e) a permis au Niger de s'imposer 7-2. Les Menas terminent troisièmes du groupe A loin derrière l'Algérie et le Burkina Faso qui s'imposent demain (match à suivre à 17h sur notre live commenté). Dans le même temps, la Guinée-Bissau et le Soudan se quittent sur un triste 0-0. Les Lycaons et les Crocodiles du Nil terminent dans l'ennui une campagne non aboutie.

