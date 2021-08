Bayern : la réponse énigmatique de Kingsley Coman sur son avenir

Remplaçant en ce début de saison avec le Bayern Munich, Kingsley Coman n'a joué que 3 des 5 matches du club bavarois et a débuté sur le banc à chaque fois. En fin de contrat en 2023, l'ailier français de 25 ans entre donc dans une saison importante pour son avenir, car la question de sa prolongation revient très régulièrement. La position de l'ailier est assez floue et cela a d'ailleurs le don d'énerver le Bayern Munich. Dans une interview pour Eurosport France, l'ancien Parisien s'est confié sur son avenir.

Il a tout d'abord montré qu'il se sentait bien en Bavière et qu'il remerciait le club pour son soutien : «je ressens la confiance du club. Ils ont toujours été derrière moi. Je ne sais pas ce que je veux dans 5 ans, donc tout est possible. Mais pour rester au plus haut niveau et gagner le plus de titres, le Bayern est l'un des clubs où l'on peut le faire.» Kingsley Coman n'a seulement pas totalement fermé la porte à un nouveau projet, tout en indiquant que le cycle entamé par Julian Nagelsmann semble très intéressant pour lui : «je suis tellement chanceux d'être si jeune que je peux faire les deux. Je peux rester ici pendant plusieurs des années et aussi voir comment les choses se passent ailleurs. Il existe un entre-deux.» Des mots qui ne risquent pas d'apaiser ce dossier déjà crispant pour le Rekordmeister.